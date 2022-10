Al via la ricostruzione di Ancarano di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 OTT - Ha inizio la ricostruzione di Ancarano, una delle frazioni di Norcia più colpite dal terremoto del 2016. È stato infatti consegnato il primo decreto a ricostruire all'interno della perimetrazione del piano attuativo del borgo. A consegnarlo ai proprietari dell'edificio sono stati il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria Stefano Nodessi Proietti e il dirigente per la ricostruzione privata dell' Usr, Gianluca Fagotti.

A sottolineare l'importanza del momento è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Dopo Castelluccio - ha sottolineato -, parte anche la ricostruzione ad Ancarano. Quella privata procede, a breve supereremo il 50% delle pratiche consegnate nel Comune di Norcia, e questo segna un altro momento importante e significativo per il territorio e le frazioni. La ricostruzione nei piani attuativi ha oggettivamente faticato più che altrove per ottenere tutte le autorizzazioni ma speriamo si riesca a recuperare il tempo perduto".

"Dal primo gennaio 2021 ad oggi, grazie alla semplificazione introdotta dal commissario Giovanni Legnini, sono state decretate oltre 1.300 pratiche nel cratere umbro e altrettanti sono in via di definizione" ha detto Fagotti.

Emozionata la proprietaria dell'edificio interessato dal decreto. "Aspettavo questo momento da molto tempo" ha detto.

"Una nuova ripartenza - ha aggiunto - per me, la mia famiglia ma direi per tutto il Paese. Ora spero che la ditta sia celere".

