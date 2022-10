Tesei, nel nuovo brand un cuore che racchiude tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - "Il cuore verde d'Italia che diventa un brand system dovrà essere declinato in qualsiasi iniziativa che riguarderà, non solo il turismo e la promozione delle nostre eccellenze, ma tutto ciò che rappresenta l'Umbria": è quanto ha detto all'ANSA la presidente della Regione, Donatella Tesei, a margine della presentazione del nuovo logo che si è svolta stamani a Rimini in occasione del Ttg Travel Experience. "Mi auguro - ha aggiunto la presidente - che il brand venga utilizzato anche nelle produzioni industriali, dato che abbiamo imprese di grande rilievo internazionale e quindi anche attraverso i loro prodotti l'Umbria può essere fatta conoscere".

"Il brand - ha spiegato Tesei - racchiude in questo cuore verde il significato più autentico e profondo del'Umbria, regione straordinaria che si presenta al panorama internazionale e che deve diventare sempre più attrattiva".

Parlando dei risultati positivi, in termini di viaggiatori, dell'aeroporto regionale, la governatrice ha tenuto a sottolineare che "fa parte della visione di sviluppo che ho sempre avuto di questa regione. Fin dall'inizio - ha aggiunto - ho lavorato tanto sulle infrastrutture, molte finanziate con il Pnrr, ma sull'aeroporto occorreva intervenire in maniera veloce e lo abbiamo fatto con una legge regionale e i risultati che stiamo raccogliendo sono straordinari".

"Il numero di turisti che abbiamo registrato nella nostra regione - ha detto ancora Tesei - è molto importante. Ci sono incrementi percentuali a doppia cifra rispetto alla pre pandemia, il numero dei passeggeri dell'aeroporto ha superato percentuali anche del 300%". "Continuerò a lavorare per migliorare sempre più le infrastrutture, così da far uscire l'Umbria dall'isolamento", ha sottolineato la governatrice. "Per me - ha concluso - il turismo è un'industria e questa regione può ancora tanto investire in questo settore perché ne ha tutte le capacità e tutte le condizioni". (ANSA).