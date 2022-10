Morroni, nel nuovo brand colore dell'ambiente e agricoltura

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - "Il verde che caratterizza il nuovo brand dell'Umbria è il colore dell'ambiente e dell'agricoltura, uno degli asset produttivi più importanti della nostra regione": così l'assessore regionale Roberto Morroni ha volto evidenziare, all'ANSA, il logo presentato al Ttg Travel Experience di Rimini. "Il cuore rappresenta invece - ha aggiunto l'assessore all'agricoltura - la passione, il calore e l'umanità che questa terra è in grado di esprimere. Tutto questo è un tratto identitaria di pregio e che vogliamo valorizzare in questo che è un modello Umbria".

"L'Umbria - ha detto ancora - è uno scrigno di arte, storia, cultura, ambiente, paesaggio e di identità produttive agricole, manifatturiere e industriali". Morroni si è soffermato anche sulla difficile situazione che anche l'imprenditoria agricola sta vivendo: "Il momento è difficile e impegnativo - ha detto - ma non ci deve impedire di avere una prospettiva più alta che è quella di un futuro in cui potremmo dare corpo a spazi di crescita davvero importanti". (ANSA).