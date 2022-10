Incontro "No alle disuguaglianze ripartiamo dai territori"

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - L'Aula Magna di Palazzo Murena, sede del rettorato dell'Università degli Studi di Perugia ospiterà venerdì 14 ottobre l'evento "No alle disuguaglianze, ripartiamo dai territori", promosso dall'Ateneo di Perugia, Rai Umbria e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

L'iniziativa si pone l'obiettivo di definire cosa intendiamo per disuguaglianze, tema di stringente attualità e cosa si sta facendo concretamente per accorciare le distanze tra chi ha molto e chi non ha nulla.

Al termine della mattinata, che vedrà la presenza degli studenti delle scuole superiori, il rettore Maurizio Oliviero e don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera rinnoveranno la convenzione esistente fra lo Studium Generale e l'associazione contro le mafie.

I lavori, alle ore 9.30, saranno introdotti e moderati da Luca Ginetto, Capo redattore del Tgr Umbria. A seguire, l'intervento del rettore e la testimonianza di Fabrizio Ricci, co-referente Libera Umbria.

Alle ore 10.20 panel sul tema "Crescono le disuguaglianze, come fermarle", con gli interventi di Eugenio Coccia, del Gran Sasso Science Institute, Luca Coletto, assessore con delega alla salute e politiche sociali della Regione Umbria, Daniela Monni, della Fondazione Perugia con delega al welfare, Domenico Quirico, giornalista e inviato di guerra.

Nel secondo panel, alle ore 11.20, don Luigi Ciotti, Stella Cerasa, della Caritas Diocesana Perugia-Città della Pieve, Mirella Damiani, dell'Università degli Studi di Perugia, Paolo Montesperelli, della Sapienza Università di Roma, si confronteranno sul tema "La concretezza nella lotta alle disuguaglianze".

Alle ore 12.20 le conclusioni a cura di Giovanni Parapini della Rai.

L'iniziativa, realizzata con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità-Esg, potrà essere seguita in diretta streaming sul sito della Tgr Umbria, all'indirizzo www.tgr.rai.it/umbria.

