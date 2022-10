Agabiti, nuovo brand bello, semplice ed evocativo

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - "Un cuore verde per raccontare l'Umbria e la centralità che riveste nel Paese, ma anche per raccontare il calore degli umbri, la loro forza di andare avanti e la loro capacità di superare le difficoltà": a dirlo all'ANSA è Paola Agabiti, assessore regionale al turismo dell'Umbria.

L'ha fatto a Rimini, a margine della presentazione del nuovo brand system presentati al Ttg Travel Experience.

"È un brand bello, semplice ed evocativo - ha aggiunto Agabiti - Riesce a veicolare la regione in Italia e all'estero ed è un logo che può abbracciare e caratterizzare tutte le eccellenze della nostra regione". "Crediamo che i valori, la storia, le tradizioni ed i costumi dell'Umbria abbiano la necessità di trovare un'immagine che li identifichi e li veicoli, esaltandone il loro significato e la loro forza intrinseca", ha detto ancora l'assessore. "Perché molti turisti scelgono l'Umbria? Perché, oltre ad essere una terra meravigliosa - ha concluso Agabiti - abbiamo cambiato il modo di comunicarla". (ANSA).