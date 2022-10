Tesei, per Umbria idrogeno è tema di sostenibilità

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - "La Regione Umbria tiene molto al tema della sostenibilità e delle nuove forme di energia rinnovabili. Con altre quattro regioni italiani in via sperimentale è centro di sviluppo dell'energia rinnovabile da idrogeno. Per noi è un tema strettamente legato al tema della sostenibilità che un po' rappresenta la nostra regione che è definita anche cuore verde d'Italia". Lo spiega la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, commentando il dibattito alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, incentrato oggi sui temi dell'ambiente e della sostenibilità.

"Le riunioni e i temi predominanti sono sicuramente in linea con quello che è il sistema di sviluppo regionale - aggiunge Tesei -. Stiamo andando avanti in questo percorso, e tra l'altro abbiamo delle possibilità molto importanti dell'utilizzo dell'acqua. Penso per esempio alla cascata delle Marmore proprio per la produzione di energia da idrogeno su questo percorso continuiamo ad andare avanti abbiamo dei progetti che speriamo vedano la luce con una realizzazione nei prossimi mesi". (ANSA).