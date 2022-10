Stand "cuore verde" della Regione al Ttg travel

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - Al Ttg Travel experience di Rimini l'Umbria si è presentata con uno stand completamente nuovo e soprattutto con il cuore verde d'Italia che diventa il nuovo brand system della regione. "Il nostro spazio espositivo sta catturando l'attenzione di tantissimi visitatori che si mostrano molto interessati all'arte, al paesaggio, alla storia della nostra terra e, ovviamente, anche ai nostri prodotti enogastronomici", ha detto all'ANSA l'assessore regionale al turismo, Paola Agabiti. "Lo stand rinnovato e il nuovo brand, che presenteremo qui a Rimini giovedì, vogliono essere un ulteriore passo in avanti verso una promozione sempre più puntuale dell'Umbria" ha aggiunto.

"Le presenze turistiche di questi ultimi anni - ha detto ancora Agabiti - ci dicono che siamo sulla buona strada. Molti passi in avanti sono stati fatti, tanti altri siano pronti a compierli con l'obiettivo di portare la nostra regione tra quelle più desiderate dai viaggiatori di tutto il mondo".

Alla fiera del turismo di Rimini partecipano tutti i territori umbri con materiale promozionale e in alcuni casi anche con degustazioni e visite virtuali. (ANSA).