Stabili ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - Dopo giorni di crescita restano stabili nelle ultime 24 ore i ricoverati Covid in Umbria, 178 nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva. Secondo i dati sul portale della Regione scendono anzi a 107, da 113, i pazienti in area medica Covid.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.072 nuovi positivi, 865 guariti e altri quattro morti legati al virus. Gli attualmente positivi salgono a 8.392, 203 in più di martedì.

Sono stati analizzati 4.225 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 25,3 per cento in leggero aumento rispetto al 24,9 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).