Ragazza denuncia violenza, si cercano immagini telecamere

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - Stanno anche cercando di accertare se ci fossero telecamere di sorveglianza nella zona gli inquirenti che indagano su una violenza sessuale della quale una minorenne ha denunciato di essere stata vittima dei pressi di una discoteca. Lo spiega la Procura di Perugia in un comunicato ufficiale nel quale sottolinea tra l'altro che "allo stato non emergono elementi" in base ai quali ritenere la somministrazione di droghe per portare la ragazza a uno stato di incapacità.

L'Ufficio guidato da Raffaele Cantone ha confermato che il procedimento è attualmente iscritto contro ignoti. Sono quindi ancora in corso accertamenti per ricostruire quanto successo e individuare il presunto autore della violenza. Per questo gli inquirenti continuano a sentire persone informate sui fatti e sono alla ricerca di eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza.

Nella nota la Procura sottolinea il "doveroso rispetto del segreto istruttorio" la necessità di "tutela della vittima di reato". (ANSA).