Perugia, consegnato il Baiocco d'oro a Giuseppe Caforio

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - "Dedizione, autorevolezza e capacità". Sono le qualità con cui, da 22 anni, l'avvocato Giuseppe Caforio "guida e promuove l'attività dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro non soltanto assicurando alla collettività una sempre più qualificata assistenza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, ma fornendo anche un valido supporto alla ricerca e alla sensibilizzazione sull'importante ruolo che la prevenzione e un corretto stile di vita hanno nella lotta al cancro". Ecco la motivazione del riconoscimento tributato, martedì 11 ottobre a Caforio con la consegna del Baiocco d'oro del Comune di Perugia da parte del sindaco Andrea Romizi, affiancato dall'assessore alle politiche sociali Edi Cicchi.

La cerimonia, preceduta da una visita dei volontari dell'Aucc alla scoperta delle sale più prestigiose di Palazzo dei Priori, a cura della dirigente della Unità operativa Cultura, Maria Luisa Martella, si è svolta nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori con il coordinamento del dirigente della Unità operativa Segreteria organi istituzionali e comunicazione, Emilio Buchicchio.

Il dirigente ha ricordato il significato del Baiocco d'oro, riservato dalla città di Perugia a personalità di particolare rilievo e a cittadini che si siano distinti nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dello sport o per particolari imprese dando prestigio alla comunità. Il premio consegnato è una riproduzione del Baiocco perugino, antica moneta coniata nei primi del 1500, che reca, da un lato, la lettera "P" con attorno la scritta "De Perusia" e, dall'altro lato, una croce con due stelle e la scritta "S. Ercolano".

L'amministrazione tuttavia ha inteso esprimere gratitudine, a nome della città, anche a tutti i volontari Aucc. E' a loro che la giornata è stata di fatto dedicata con la consegna di pergamene di ringraziamento a più di 60 persone fra cui la vicepresidente Aucc, Annarita Banetta. (ANSA).