Curcio, Umbria virtuosa in tema di Protezione civile

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 11 OTT - "L'Umbria è una regione virtuosa in ambito di Protezione civile, ha investito tanto in termini di pianificazione ed aggiornamento e, a differenza di altre regioni italiane, ha il 100% dei piani di protezione civile comunali". Così il capo del dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, intervenuto al convegno "Il ruolo chiave dei Comuni nel sistema di Protezione civile", che si è tenuto al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, organizzato da Anci Umbria ProCiv e da Anci Umbria.

"Dobbiamo concentrarci sulla cultura del rischio - ha detto Curcio - e far crescere la consapevolezza dei cittadini di ciò che viviamo quotidianamente nei territori".

I lavori del convegno - coordinato da Silvio Ranieri, direttore Anci Umbria ProCiv - sono stati aperti dal coordinatore della consulta di Protezione civile Anci Umbria e sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini: "In Umbria - ha sottolineato - abbiamo risultati importanti anche grazie alla nascita di Anci Umbria ProCiv, avvenuta nel 2016".

Letizia Michelini, presidente di Anci Umbria Prociv e sindaco di Monte Santa Maria Tiberina ha osservato che "in tema di protezione civile i Comuni hanno un ruolo chiave. Per questo motivo è fondamentale accendere i riflettori per un confronto".

Per il prefetto di Perugia, Armando Gradone, "bisogna conoscere bene il territorio e i fattori di rischio. Si deve partire dalla conoscenza ed occorrono risorse professionali adeguate".

Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia ha osservato che "i sindaci sono protagonisti dell'emergenza, sanno immediatamente quando e qual è il livello di emergenza presente sul loro territorio".

Per Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, "le sfide che ci attendono sono di grande portata e per questo è necessario rafforzare il sistema di protezione civile e diffondere la cultura del volontariato. I sindaci sono pronti per le grandi sfide".

L'assesore regionale Enrico Melasecche, ha affermato che "il nostro sistema di Protezione civile funziona e ha sempre funzionato, anche in occasione degli ultimi eventi meteorologici che hanno coinvolto alcuni comuni umbri". (ANSA).