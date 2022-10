Celebrato a Perugia il patrono dell'Esercito

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - E' stata celebrata martedì 11, nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, una messa in onore del patrono dell'Esercito italiano, San Giovanni XXIII. La funzione, officiata da mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, ha visto la partecipazione di una rappresentanza di militari dell'Esercito presenti nella regione, grazie alla collaborazione del Comando Militare Esercito "Umbria".

Durante la funzione religiosa sono stati evidenziati i valori che contraddistinguono gli uomini e le donne dell'Esercito italiano, costantemente impiegati in sostegno della cittadinanza e delle popolazioni in difficoltà nei contesti internazionali.

Il santo patrono, papa Roncalli, sottolinea una nota dell'Esercito, "con i suoi trascorsi militari durante la Grande Guerra e il suo spirito di vicinanza ai soldati italiani viene ritratto come figura d'esempio a cui ogni militare deve trarre ispirazione, nel proprio operato quotidiano, per il bene della Patria e delle libere Istituzioni.

Alla celebrazione hanno preso parte le massime autorità civili e militari, cittadine e regionali, quale dimostrazione corale della vicinanza istituzionale alla Forza armata". (ANSA).