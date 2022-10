Arrestata per tentato omicidio compagno ferito con coltello

(ANSA) - TERNI, 11 OTT - E' accusata del tentativo di omicidio del compagno quarantaduenne ferito con una coltellata in casa, una donna di 41 anni arrestata nella notta a Terni dai carabinieri.

I militari sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112 da parte di una donna secondo la quale il compagno era stato aggredito con un coltello in casa. E' stato quindi soccorso dal personale del 118 mentre i carabinieri hanno trovato sul pavimento un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri sporco di sangue e, quindi, sottoposto a sequestro così come l'intero appartamento.

La donna (di origini marchigiane ma residente a Terni) è stata successivamente condotta in caserma per accertamenti e poi arrestata.

Secondo gli investigatori il fatto al momento risulta nato e sfociato all'interno di dinamiche di una coppia di persone risultate entrambe già note alle forze dell'ordine. (ANSA).