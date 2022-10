Un anno giubilare per 825 anni della Cattedrale di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 10 OTT - Sarà celebrata con uno speciale anno giubilare, dal 16 ottobre 2022 al 15 ottobre 2023, l'825/o anniversario di dedicazione della cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto, consacrata nel 1198 da papa Innocenzo terzo. Ad indirlo è stato l'arcivescovo Renato Boccardo. Sarà segnato da diverse iniziative a livello pastorale, culturale e artistico.

Appuntamenti - è detto in una nota della Diocesi - presentati dal presule, dalla professoressa Giovanna Sapori, coordinatore del comitato scientifico, da don Pier Luigi Morlino delegato della pastorale giovanile e da Andrea Rutili direttore dell'ufficio beni culturali della Diocesi.

"Questo anno - ha scritto monsignor Boccardo nella Lettera pastorale "Chiesa di Cristo, Chiesa per il mondo" - è l'occasione per ripercorrere la storia della nostra splendida Cattedrale non come erudito ricordo di fatti e personaggi né come rievocazione di presunte glorie passate, ma come riflessione spirituale su quello che siamo stati, su quello che siamo e su quello che siamo chiamati ad essere per edificare la nostra Chiesa locale con una vita santa e con scelte individuali e collettive conformi al Vangelo. Coltivo in preghiera il desiderio che questi mesi costituiscano un autentico tempo di grazia nel quale rinsaldare i vincoli di unità e comunione che ci fanno popolo di Dio pellegrino in terra umbra, rinnovando entusiasmo e generosità nell'annuncio nel servizio del Vangelo".

La ricorrenza degli 825 anni coinvolgerà le diverse realtà diocesane, le associazioni, i movimenti, le istituzioni, il mondo della cultura e della scuola. Tutti gli appuntamenti verranno resi pubblici nel sito della diocesi. In particolare, accanto alle varie celebrazioni giubilari: si terranno un serie di conferenze catechetico-formative; i fedeli delle Pievanie saliranno pellegrini in Duomo; ci sarà un pellegrinaggio diocesano a Roma; le Poste vaticane emetteranno un annullo filatelico; la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’indulgenza plenaria; il presbitero e compositore mons. Marco Frisina ha musicato la Messa del Giubileo; è stato indetto un concorso musicale per una messa in onore della Vergine Maria; l’artista Daniela Longo ha realizzato con tecnica mista due riproduzioni della Cattedrale; la Diocesi ha stampato un volume dal titolo “Cattedrale di Santa Maria Assunta – uno sguardo pastorale”. In occasione del Giubileo, in Cattedrale sono state installate telecamere ed una regia stabile per consentire le dirette video ed è stata cambiata l’illuminazione del catino absidale, della cappella che ospita la croce di Alberto Sotio, di quella in cui è presente l’affresco del Pinturicchio e di quella che conserva il Biglietto di frate Francesco a frate Leone. Nel corso dell’anno si terranno alcune iniziative culturali che faranno emergere la vivacità artistica e il fermento religioso della Città di Spoleto e della sua Cattedrale nel 12/o secolo. Da marzo a giugno 2023, sono in programma una giornata di presentazione sui temi della storia di Spoleto, dei vescovi e della diocesi, del culto dei martiri e dei santi, del rinnovamento della Cattedrale e della Città; dieci visite guidate con docenti universitari ad alcune chiese, compresa la Cattedrale, per illustrare gli aspetti dell’architettura e dell’arte nel 12/o e 13/o secolo; una mostra allestita al Museo diocesano in cui saranno esposti documenti e opere collegati o collegabili al rinnovamento della Cattedrale e al suo ambiente storico, religioso e artistico nello stesso periodo tra cui: pergamene fra il 1067 e il 1260; dipinti, miniature e sculture, alcuni visibili per la prima volta da vicino e altri mai esposti; per l’occasione tornerà a Spoleto, dopo secoli, la Bibbia atlantica del 1080-1090 proveniente dalla chiesa di S. Ponziano e oggi nella Biblioteca di S. Daniele del Friuli. Le scuole di ogni ordine e grado hanno aderito con interesse a vari progetti proposti dalla Diocesi e inerenti l’825/o anniversario di dedicazione della Cattedrale. C’è chi analizzerà i risvolti della Cattedrale nella vita civile della Città, chi farà da cicerone, chi realizzerà la torta del Giubileo, chi cucirà quattro casule (veste liturgica di chi celebra la Messa) per il Duomo, chi realizzerà dei video, chi dei plastici o disegni, chi approfondirà il legame del Duomo con le chiese della Valnerina, chi studierà i vari personaggi legati alla Cattedrale.