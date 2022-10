Franco Locatelli a un convegno a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 OTT - Franco Locatelli direttore del Consiglio Superiore di Sanità e direttore del dipartimento di Onco-Ematologia dell'ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e Anthony Stein della City of Hope Cancer Center (Viene da Duarte, Los Angeles, California) saranno a Perugia sabato a partire dalle 9 al Residence "Daniele Chianelli". I due grandi ematologi parteciperanno al convegno "Leucemie acute ad alto rischio: recenti progressi nel trapianto allogenico" organizzato dall'Istituto di Ematologia e Trapianto di midollo osseo, diretto dalla professoressa Cristina Mecucci e dal Comitato per la vita "Daniele Chianelli" sul tema dei risultati ottenuti grazie a trapianto di midollo osseo anche sulle leucemie invincibili, ad alto rischio, sia negli adulti che nei bambini.

Al convegno saranno inoltre presenti Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita "Daniele Chianelli", il professor Massimo Fabrizio Martelli - primo ad aver eseguito con successo il trapianto da donatore familiare incompatibile oggi utilizzata in tutto il mondo - la professoressa Cynthia Aristei, direttore della struttura di Radioterapia dell'ospedale di Perugia, la dottoressa Francesca Bonifazi, dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, il professor Andrea Velardi, già direttore del programma Trapianti e i dottori Alessandra Carotti, attuale responsabile del programma Trapianti, Loredana Ruggeri e Antonio Pierini, responsabile dei laboratori di Immunologia clinica e manipolazione cellulare. (ANSA).