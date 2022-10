Delegazione Prociv del Messico in visita a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 OTT - In prossimità del sesto anniversario del sisma del 2016, il Comune di Norcia ha ospitato un gruppo di componenti della Protezione civile messicana in visita ai territori del cratere. Il gruppo è stato accolto dal presidente del consiglio comunale, Luigi Altavilla, e dal responsabile del servizio protezione civile del Comune, Alessandro Corvi, per poi essere accompagnato in visita ai negozi delocalizzati e ai cantieri del centro storico.

"È un onore e un piacere per il Comune di Norcia - ha detto Altavilla - accogliere i membri della delegazione messicana e accompagnarli a conoscere la nostra realtà. È importante per noi riuscire a cooperare con ambienti simili al nostro (vista la sismicità del suolo messicano) mostrando le competenze acquisite dall'esperienza del terremoto nella gestione dell'emergenza".

Particolarmente toccante - riferisce il Comune di Norcia - è stata la visita al cantiere della Basilica di San Benedetto e dell'edificio comunale in cui gli ospiti hanno vedere dal vivo le dinamiche dei lavori di ricostruzione. (ANSA).