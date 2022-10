Per ricoveri Covid Umbria aumento più 16% in settimana

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - Undici ricoverati Covid in più in Umbria nell'ultimo giorno, ora 161, con una crescita del 16,7 per cento su base settimanale. Cinque i pazienti nelle terapie intensive (dato stabile). Lo si ricava dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 888 nuovi casi di infezione al virus, 745 guariti e altri cinque morti. Gli attualmente positivi sono ora 8.008, 138 i più di sabato.

Sono stati analizzati 3.676 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 24 per cento, era 27,97 sabato. (ANSA).