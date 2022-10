(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - In Umbria il 6,9% della popolazione è disabile. A superarla in percentuale è solo la Sardegna con il 7,9%. Sono questi i dati Istat riferiti al 2019 illustrati nel corso del convegno "C'è tutto un mondo intorno alla disabilità", che si è tenuto a Perugia. E' stato organizzato da "La Pietra Scartata" Aps di Perugia della presidente Anna Rita Bellagamba e curato dalla vice presidente Patrizia Ferroni.

Un appuntamento che - è detto in un comunicato degli organizzatori - ha toccato i macro-temi legati a questa realtà e che ha visto riunirsi esperti ed associazioni che supportano le persone con disabilità ed il mondo che gira intorno a loro.

Paola Fioroni, vice presidente dell'Assemblea legislativa e presidente dell'Osservatorio regionale disabilità, che ha sottolineato che su questo tema "è stato fatto molto ma deve essere fatto di più". "Va costruito - ha aggiunto - un vero percorso di autonomia per la persona disabile. E per fare questo c'è un mondo che deve fare rete a partire dalle istituzioni fino alle associazioni".

Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ha rimarcato che "c'è un mondo intorno alla disabilità che va tutelato: non è un mondo a parte ma fa parte del mondo".

Edi Cicchi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia e presidente della Commissione Welfare di Anci nazionale, ha ricordato che si tratta di "un mondo vasto che non riguarda solo la persona disabile ma anche la sua famiglia e la società". (ANSA).