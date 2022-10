Tesei, Monteluce è salva

(ANSA) - PERUGIA, 08 OTT - "Monteluce è salva, il salvataggio e il risanamento del Fondo ora sono ufficialmente realizzati.

Uno dei dossier più spinosi e complessi che mi sono ritrovata sulla scrivania dopo il mio insediamento. Oggi posso affermare con profonda soddisfazione che tutto ciò ha avuto un lieto epilogo". Lo scrive nella sua pagina Facebook la presidente della Regione, Donatella Tesei.

"Sono stati tre anni complessi - prosegue - ma il recupero del Comparto di Monteluce pone le basi per una grande opera di rivalorizzazione di un quartiere cruciale sia per Perugia che per l'Umbria. Tutto questo attraverso 12 milioni di investimenti, con la prospettiva di concludere i lavori entro fine 2023 e con l'obiettivo di realizzare lì anche la Casa della Salute.

Continueremo come Regione ad essere vigili affinché questi impegni vengano mantenuti, ma starà anche ai Perugini e agli Umbri contribuire a far rivivere e innamorarsi di questo luogo che tornerà ad essere bello e attrattivo". (ANSA).