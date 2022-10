Restano sotto i mille i nuovi casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 OTT - Per il secondo giorno consecutivo, restano sotto quota mille i nuovo contagi al Covid accertati in Umbria: secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 8 ottobre, i casi giornalieri emersi sono 963. Si registrano quattro nuovi decessi (2.135 in tutto dall'inizio della pandemia), i guariti sono 688 e gli attualmente positivi salgono così a 7.870 (271 in più rispetto a venerdì).

I ricoveri passano da 154 a 150 (cinque in terapia intensiva).

In aumento nell'ultimo giorno il tasso di positività, calcolato sul totale dei 3.442 tamponi molecolari e test antigenici analizzati e pari a 27,97 per cento (24,03 venerdì e 29,51 giovedì). (ANSA).