Piccolotti (Alleanza Verdi Sinistra) eletta alla Camera

(ANSA) - PERUGIA, 08 OTT - "Dopo un nuovo conteggio, per l'Alleanza Verdi Sinistra scatta il seggio a Lecce e non a Bari e così alla Camera entra Elisabetta Piccolotti". Lo riferisce in una nota l'associazione Sinistra umbra, augurandole buon lavoro.

Elisabetta Piccolotti, già portavoce dei Giovani comunisti di Rifondazione comunista e oggi coordinatrice della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, moglie del leader di Si, Nicola Fratoianni, è "da sempre impegnata politicamente a sinistra - sottolinea la nota - sia in Umbria che a livello nazionale. Per la sinistra e per l'Umbria è davvero una buona notizia". (ANSA).