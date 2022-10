"Moon in June", tempo di bilanci ma anche di nuovi annunci

(ANSA) - PERUGIA, 08 OTT - Con l'inedito concerto del 24 settembre scorso a Città della Pieve con Ramberto Ciammarughi, Gabriele Mirabassi e Maurizio Giammarco si è conclusa l'edizione 2022 di Moon in June. Il festival per tutta l'estate, ha portato la grande musica nei luoghi più suggestivi del Trasimeno toccando tutti i comuni del territorio.

"Siamo soddisfatti della riuscita del festival - afferma Patrizia Marcagnani, presidente dell'omonima associazione e direttrice artistica - anche perché in alcuni comuni abbiamo registrato anche il tutto esaurito. Siamo anche felici di aver realizzato dei concerti gratuiti come, per esempio, quelli di Frankie Hi-Nrg a Passignano, Petra Magoni a Magione e il trio jazz Mirabassi-Giammarco-Ciammarughi a Città della Pieve.

Nonostante abbiamo avuto qualche defezione dovuta al covid e qualche spostamento per il maltempo, siamo riusciti a portare a termine tutti i concerti".

Il festival si caratterizza quindi sempre più - sottolineano gli organizzatori - come una manifestazione che contribuisce a proporre una offerta culturale importante e a portare turismo.

Alcuni progetti sono stati creati appositamente per la rassegna: come Pinocchio all'Isola Maggiore con le musiche tratte dallo sceneggiato del 1972 di Comencini attraverso una orchestra coordinata dal maestro Enrico Gabrielli con letture di Emma Nolde; o Patti Smith a Castiglione del Lago che si sarebbe dovuta esibire in duo per poi scegliere di venire in quartetto, rendendo di fatto il concerto un evento unico e irripetibile; senza dimenticare le mille persone che si sono godute il concerto al tramonto nel magnifico scenario dell'Isola Maggiore di Max Gazzè.

Per Moon in June è anche tempo di nuovi annunci. "Stiamo già lavorando per il prossimo anno e l'idea - anticipa Patrizia Marcagnani - è quella di fare un festival sempre itinerante nei vari comuni del Trasimeno ma concentrato e con un arco temporale di 15 giorni, da fine giugno ai primi di luglio". E anche in inverno proseguirà la programmazione con qualche importante evento in arrivo.

Il primo è in programma giovedì 3 novembre (ore 21) al Teatro Morlacchi di Perugia con il concerto, che sarà eseguito per la prima volta in Umbria, di dj Ralf insieme all'Orchestra Rossini.

(ANSA).