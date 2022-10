In aumento i ricoveri Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 OTT - Prosegue, come successo negli ultimi giorni, l'aumento dei ricoverati Covid in Umbria: sono 154 secondo i dati della Regione aggiornati a venerdì 7 ottobre, di cui 101 in area medica. Sono complessivamente quattro in più nelle ultime 24 ore, con un più 19,9 per cento su base settimanale.

Restano stabili a sette i posti occupati nelle terapie intensive.

I nuovi contagi accertati sono 984, tornando così sotto i mille, i guariti 652 e non si registrano altri decessi.

Gli attualmente positivi salgono così a 7.599.

Il tasso di positività - emerso dall'analisi di 4.094 tamponi molecolari e test antigenici, scende 24,03 per cento (29,51 ieri). (ANSA).