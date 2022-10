Biodiversit'Art dal 14 al 16 ottobre al Caos di Terni

(ANSA) - PERUGIA, 07 OTT - "Un immenso patrimonio da salvaguardare e soprattutto da valorizzare, da reimmettere al consumo". Con queste parole l'amministratore unico di 3A-PTa (Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria) Marcello Serafini lancia la tre giorni "Biodiversit'Art - La Biodiversità agraria incontra l'Arte del disegno naturalistico e della illustrazione" che si svolgerà a Terni, in collaborazione con il Caos-Centro per le Arti Opificio Siri, dal 14 al 16 ottobre. Una serie di appuntamenti per un evento di promozione e diffusione legato al tema della Agrobiodiversità regionale e all'Arte del Disegno.

Si partirà venerdì 14, con l'apertura della mostra e la presentazione, alla presenza delle istituzioni, degli autori e degli illustratori, di due degli 11 volumi realizzati per la collana "I Quaderni delle biodiversità", editi da 3A-Pta.

Si tratta - riferisce una nota della Regione - di "L'Atlante delle Risorse genetiche iscritte al Registro Regionale" e del Quaderno "Spunti di biodiversità agraria tra i banchi di scuola.

Un approccio multidisciplinare alla biodiversità".

È prevista la presenza del vicepresidente ed assessore alle Politiche agricole della Regione Umbria, Roberto Morroni, e del sindaco di Terni, Leonardo Latini.

Le tavole di disegno naturalistico saranno esposte in versione originale nello spazio museale del Caos. Con gli illustratori, nel pomeriggio di venerdì 14 saranno svolti laboratori di disegno per approfondire le tecniche realizzative e lo studio che accomuna l'arte e le scienze naturali.

Sabato e domenica sono previsti laboratori per promuovere la conoscenza attraverso il gioco, rivolti ai ragazzi tra gli 8 e i 15 anni.

Ci saranno anche momenti di assaggio, fra i quali un pranzo (a pagamento) domenica 16. Sempre domenica si terrà una mostra mercato itinerante in cui i produttori del territorio.

Per informazioni e prenotazione dei laboratori - 20 posti disponibili - è sufficiente inviare una e-mail entro giovedì 13 ottobre a fmoretti@parco3a.org Per prenotare il pranzo degustazione, inviare una mail a artclubfat@gmail.com o telefonando al numero 351-5088563.

(ANSA).