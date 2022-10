Tanti ospiti e appuntamenti per UmbriaLibri

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - Tanti appuntamenti, un ricco parterre di ospiti e molte prospettive per il futuro per la 28/a edizione di 'UmbriaLibri', la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione e che vede coinvolte Perugia e Terni nel suo cartellone.

La manifestazione è stata presentata oggi in una conferenza stampa dal nuovo Direttore artistico Angelo Mellone, dall'assessore regionale alla Cultura Paola Agabiti, da Alessandro Campi e Michela Sciurpa, rispettivamente amministratore unico Aur e di Sviluppumbria.

La prima parte di questa edizione 2022 di 'UmbriaLibri'si svolgerà l'8 e il 9 ottobre a Perugia, presso a Palazzo Graziani e alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori. Per poi proseguire dal 28 al 30 ottobre presso il Complesso monumentale di San Pietro. Quindi le serate finali a Terni, dal 2 al 4 dicembre, nella Bct biblioteca comunale. (ANSA).