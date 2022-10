Fiom Cgil chiede ad Arvedi di aprire confronto su Ast

(ANSA) - TERNI, 06 OTT - Ad Arvedi proprietaria dell'Ast di Terni, il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, chiede di "aprire un confronto".

"Senza dialogo - ha spiegato stamani davanti ai cancelli dello stabilimento - si rischiano gli scontri e fraintendimenti inutili. In questa fase abbiamo invece bisogno di costruire sistema".

"Abbiamo la necessità di fare sistema con le istituzioni e con le imprese - ha sottolineato De Palma -, altrimenti, alla luce delle difficoltà di questo momento, mettiamo in discussione l'asset fondamentale del Paese che è la siderurgia".

Il segretario della Fiom sollecitato quindi sull'ipotesi di una soluzione Arvedi per Piombino, si è limitato a dire di volte attendere "i confronti ufficiali". (ANSA).