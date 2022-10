Palazzo Pandolfi per "Festa agricoltura in dimore storiche"

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 05 OTT - Sarà a Foligno presso Palazzo Pandolfi Elmi l'appuntamento umbro, domenica 16 ottobre, di "Coltiviamo la cultura: prima Festa dell'agricoltura nelle dimore storiche", promossa dai gruppi giovani di Adsi e Confagricoltura Anga. Numerose quelle su tutto il territorio nazionale che apriranno le loro porte per ospitare le aziende agricole del territorio.

L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere sia quei particolari beni culturali rappresentati dagli immobili privati di interesse collettivo, sia i prodotti agroalimentari tipici del territorio delle regioni coinvolte.

Il taglio del nastro in tutte le sedi coinvolte è previsto alle 10 e la chiusura della giornata alle 18.

"I giovani di Confagricoltura partecipano con grande entusiasmo a questa iniziativa - spiega la presidente regionale di Confagricoltura Anga Umbria Caterina Luppa - che consente di promuovere alcune produzioni d'eccellenza delle nostre aziende in contesti unici che le valorizzano al meglio. Allo stesso tempo quindi ci sarà la possibilità di visitare cortili, palazzi, ville e giardini e di scoprire i prodotti e le peculiarità enogastronomiche locali. Il tutto a dimostrazione di come sia possibile coniugare la tutela dell'arte e del paesaggio con la produzione agroalimentare di alta qualità e con l'offerta di un turismo esperienziale". (ANSA).