Fisico, in Umbria fase di crescita esponenziale Covid

(ANSA) - PERUGIA, 05 OTT - La curva dei contagi Covid in Umbria è "in questi giorni nella fase di crescita esponenziale".

Lo sostiene il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli studi di Perugia che studia l'evoluzione della pandemia attraverso i modelli matematici. Il quale parla di quarta ondata del 2022.

"La curva dei contagi sta evolvendo come avevamo" scrive Gammaitoni su Facebook. "Se le previsioni verranno rispettate (a meno di fatti nuovi sempre in principio possibili come l'emergere di altre varianti) - aggiunge - ci attendiamo un massimo della curva verso la fine del mese di ottobre e una successiva decrescita con coda epidemica che ci porterebbe ad un Natale di bassi contagi e maggiore serenità".

"Per adesso prudenza. Mascherina in luoghi chiusi e affollati.

Vaccino con quarta dose, soprattutto per le persone fragili" è l'invito del fisico. "Per favore: non credete - afferma il professor Gammaitoni - a chi dice che 'tanto vale ammalarsi che così uno si immunizza naturalmente'. E' una sciocchezza: ammalarsi non è mai (mai!) una buona idea. Vacciniamoci piuttosto". (ANSA).