Tv: i nuovi parlamentari eletti in Umbria a "Nero su Bianco"

(ANSA) - PERUGIA, 04 OTT - "Vincitori e vinti dalla sinistra alla Lega e adesso…l'Umbria cambia ancora?" è il titolo della trasmissione televisiva "Nero su Bianco" condotta dal giornalista Laurent De Bai in onda oggi martedì 4 ottobre 2022 alle ore 20.45 su Umbria+ Canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it A una settimana dal voto delle elezioni politiche non sappiamo ancora tutti i nomi dei parlamentari colpo di una legge molto complessa appunto il Rosatellum. Legge elettorale che apre la strada ai ripescaggi nel proporzionale. Se combiniamo il tutto con il sistema a flipper apportato della legge elettorale, ad oggi, avere una lista precisa dei nuovi senatori e deputati è difficile.

Con il conduttore i nuovi parlamentari sicuri di avere uno scranno a Palazzo Madama e a Montecitorio cercheranno di fornire un'analisi chiara su questa tornata elettorale.

In studio con De Bai ci saranno: Franco Zaffini, parlamentare Fratelli d'Italia; Virginio Caparvi, parlamentare Lega e sindaco di Nocera Umbra; Emma Pavanelli, parlamentare Cinque Stelle e Leonardo Grimani, parlamentare Azione. Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075/9978490. (ANSA).