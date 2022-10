Tesei, ad Assisi cerimonia da profondo significato simbolico

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 04 OTT - "Una cerimonia straordinaria, dal profondo significato simbolico, quella di quest'anno che vede l'accensione della lampada votiva da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella": a sottolinearlo è stata la presidente dell'Umbria Donatella Tesei che ha partecipato ad Assisi alle celebrazioni in onore di San Francesco. Ricordando come "l'olio che non è offerto come da consuetudine da una Regione italiana, ma dalla Fondazione Opera santi medici in memoria delle vittime del Covid-19 e per ringraziare quanti, come medici, infermieri, operatori sanitari, istituzioni civili e militari, organizzazioni di volontariato, realtà caritative ed ecclesiali, che si sono impegnati per assistere e curare gli ammalati con professionalità e umanità".

"Le celebrazioni per San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia - ha detto ancora Tesei -, sono dunque occasione per ricordare quanto abbiamo vissuto, ma anche per vivere un momento di riflessione e preghiera in merito agli scontri bellici che si consumano nel cuore dell'Europa, come in altre parti del mondo.

E' necessario che la diplomazia e il dialogo diventino protagonisti affinché si possano affermare i fondamentali principi del rispetto e dalla Pace tra i popoli, così come ha affermato con forza Papa Francesco nel suo ultimo ed accorato appello a russi ed ucraini per un immediato cessate il fuoco".

(ANSA).