Questura, importante dispositivo di sicurezza ad Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 04 OTT - Un "importante" dispositivo di sicurezza è stato predisposto dalla questura di Perugia in ccasione delle celebrazioni per il festa di San Francesco ad Assisi, alla presenza del capo della Stato, Sergio Mattarella.

I servizi, diretti da un primo dirigente della polizia di Stato, coadiuvato da altri 11 funzionari della questura, hanno visto impiegati diversi operatori, tra cui gli artificieri della polizia e dei carabinieri che, con i cinofili antiesplosivo, hanno assicurato le bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell'evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi.

Il servizio di ordine pubblico ha visto impiegati anche equipaggi dedicati della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della polizia locale e provinciale, anche gli operatori del reparto mobile, del battaglione dell'Arma dei carabinieri, gli equipaggi del reparto volo della polizia di stato, del gabinetto provinciale della polizia scientifica e della Digos.

La polizia stradale, oltre ad assicurare il servizio di staffetta per il corteo delle autovetture del presidente della Repubblica, ha intensificato i servizi di vigilanza lungo le strade interessate dal transito delle personalità e in quelle che conducono ad Assisi.

La polizia ferroviaria, invece, ha assicurato il monitoraggio della stazione di Assis.

I servizi hanno visto in campo anche gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.

L'evento ha visto anche la partecipazione delle "Uopi" (Unità operative di pronto Intervento" e delle "Api" (Aliquote di pronto intervento) che concorrono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica. (ANSA).