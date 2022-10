Giovannini, intensificare sforzi per soluzione pace in Ucraina

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 04 OTT - "Bisogna intensificare gli sforzi per trovare una soluzione pacifica in Ucraina, al di là del sostegno e dell'accoglienza che il nostro Paese ha fin qui garantito a quel popolo": a dirlo è stato il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Enrico Giovannini, all'uscita dal Sacro Convento di Assisi dove ha partecipato alle celebrazioni per San Francesco. "L'Unione europea, gli Stati Uniti e tutte le grandi potenze - ha aggiunto - devono andare nella stessa direzione per fermare assolutamente questa guerra". (ANSA).