Detenzione irregolare di cani per la caccia al cinghiale

(ANSA) - PERUGIA, 04 OTT - Irregolarità varie, che hanno portato alla redazione di 47 verbali amministrativi, per un importo complessivo di circa 9.000 euro a carico di cinque persone (titolari di canili e detentori dei cani): è il primo risultato di un'attività di polizia veterinaria, portata avanti a partire dall'agosto scorso dai militari della stazione carabinieri Forestale di Allerona, che hanno svolto controlli in vari canili privati ad uso ludico-sportivo nei Comuni di Ficulle e Monteleone di Orvieto.

In tutto sono stati controllati quattro canili e 120 cani, per la maggior parte utilizzati per l'attività venatoria dalle squadre di caccia al cinghiale.

Le irregolarità hanno riguardato (in due casi) la mancanza dell' autorizzazione sanitaria del canile, la mancata identificazione e registrazione all'anagrafe canina di 35 cani, e l'omessa comunicazione al servizio veterinario dello smarrimento, morte e cessione di dieci cani. (ANSA).