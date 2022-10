"Psiche e qualità vita" tema Psicologia Umbria festival

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - Proporrà una ventina di appuntamenti l'ottava edizione dello Psicologia Umbria festival, promosso dall'Ordine degli psicologi dell'Umbria. Si terrà dal 5 all'8 ottobre, tornando principalmente in presenza. "Psiche e qualità della vita" è il tema scelto dall'Ordine che dedicherà particolare attenzione soprattutto alle questioni di genere, pari opportunità, al ruolo della donna nel contesto delle professioni, del lavoro e della società.

Saranno anche altri i temi trattati nel corso degli incontri, aperti alla cittadinanza e gratuiti, che l'Ordine promuove in varie città della regione. A Perugia, in particolare, si terrà un convegno sulle cure palliative e psicoterapia, intitolato "La professione dello psicologo e psicoterapeuta in cure palliative del bambino e dell'adulto".

Il tema delle questioni di genere sarà affrontato sotto molteplici aspetti anche grazie al numero speciale della rivista dell'Ordine "La mente che cura". A esso sarà dedicata in particolare una mostra fotografica, accompagnata da un seminario, che ha coinvolto 50 donne e che si terrà sabato 8 ottobre da Umbrò, a Perugia, intitolata "Donne reali, corpi veri. Prevenire il body shaming e i suoi effetti attraverso una nuova consapevolezza del proprio corpo, al di là degli stereotipi".

Il festival si terrà tra Perugia, Terni, Spoleto, Città di Castello e Foligno. Previsti anche quattro incontri on-line, una sul tema "Il lutto nell'era della pandemia: dal dolore della perdita alla solitudine".

Tra gli eventi in presenza, previsti anche momenti dedicati alla stimolazione cognitiva e laboratori di attività espressive, anche attraverso l'uso di fili e ritagli di tessuti.

Il programma è stato presentato a palazzo Donini alla presenza del presidente dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria e del Cnop David Lazzari. "Psiche e benessere psicologico - ha detto - impattano su tutte le dimensioni della vita, dallo studio al lavoro e agli affetti, quindi parliamo di aspetti molto legati nel tema della qualità della vita". Presenti anche Marina Brinchi, coordinatrice del comitato pari opportunità dell'Ordine, Rosella De Leonibus, Francesca Cortesi e Francesca Romana Innocenzi. (ANSA).