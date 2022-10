Presidente Confcooperative, siamo in tempesta perfetta

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 OTT - "È un momento difficile perché ci troviamo in una tempesta perfetta Siamo a rischio di una bomba sociale": così all'ANSA il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, a margine del convegno "Un Paese da ricucire" organizzato oggi ad Assisi. Con la presenza anche del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi.

"Il Paese si è spaccato - ha spiegato Gardini - ed è aumentata la forbice tra chi sta troppo bene e chi invece si trova in estrema difficoltà. Questo è un Paese che non può avere speranza se non ritrova la via della coesione. Serve rimettere la persona al centro dello sviluppo, occorre ripensare uno sviluppo che non lasci indietro nessuno e che faccia un lavoro di ricucitura del Paese stesso. In questo crediamo nel protagonismo delle donne".

Pensando al governo che verrà, Gardini ha evidenziato il ruolo di Confcooperative. "Abbiamo dato e possiamo ancora dare tanto al Paese - ha detto -, penso quindi che sia nell'interesse di tutti ascoltare anche la cooperazione. Da un lato rivendicheremo alla politica le scelte giuste da fare, dall'altro ci metteremo a disposizione senza aspettare che il pubblico risolva tutti i problemi". (ANSA).