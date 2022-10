Presidente Cei, solo la solidarietà può sconfiggere povertà

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 OTT - "L'unica vis che può sconfiggere la povertà è la solidarietà": è quanto ha detto il presidente della Cei, card. Matteo Maria Zuppi, a margine del convegno "Un Paese da ricucire" organizzato oggi ad Assisi da Confcooperative. Parlando dell'incontro, ha sottolineato che "la chiesa è interessata a tutti coloro che possono lenire le sofferenze dei più fragili".

Sul tema della pace il presidente della Conferenza episcopale ha spiegato che "le parole del Papa vanno accolte e sostenute".

"Sono indirizzate ai due - ha aggiunto Zuppi riferendosi a Putin e Zelensky - ma interessano tutti". Il processo di pace "richiede - ha evidenziato - un ampio coinvolgimento e credo che occorra la partecipazione degli artigiani di pace per disinquinare il mondo dalla violenza, dai pregiudizi, dall'odio e a favorire tutto ciò che può avviare un dialogo che è l'unica via per arrivare alla pace". (ANSA).