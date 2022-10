Nasce Comunità Alto orvietano contro aumenti energia

(ANSA) - TERNI, 03 OTT - Ha lo scopo di "contrastare l'aumento vorticoso e inarrestabile del costo dell'energia" la neocostituita Comunità energetica Alto orvietano società cooperativa. Lo spiega il sindaco di Parrano, Velentino Filippetti, che ha promosso l'iniziativa.

"La Comunità energetica - rileva il sindaco in una nota diffusa dalla Provincia di Terni - creando una rete di mutualità fra produttori e consumatori, potrà intervenire in base ai consumi dei propri soci, utilizzando parte dei contributi ricevuti dal Gestore dei servizi energetici (Gse), da un lato, e dall'altro consentendo ai produttori di energia di ricevere vantaggi in termini di agevolazioni e minori costi di acquisto dei materiali e realizzazione di impianto, oltre ai vantaggi fiscali e i ricavi dalla vendita dell'energia prodotta".

I soci fondatori, riferisce sempre il sindaco, si augurano ed opereranno per far e in modo che a questa iniziativa "aderiscano numerosi cittadini, ma anche Comuni, enti e autorità locali dell'Alto orvietano, secondo quanto previsto dallo statuto". "In modo che - conclude Filippetti - l'azione di calmiere dei costi risulti sempre più efficace e possa essere un primo passo e un esempio per renderci maggiormente autonomi e al contempo contenere i costi e salvaguardare il nostro ambiente". (ANSA).