Mencaroni, export Umbria nel 2021 più media Italia

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - "L'Umbria nel 2021 ha avuto una crescita delle esportazioni del 23,4%, non solo superando la media nazionale, che si è attestata su+18,2%, ma mostrandosi come la regione dell'Italia centrale che in assoluto ha presentato il maggior incremento percentuale delle vendite all'estero": lo rileva il presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni nel video il Punto del presidente.

Nell'ambito del quale ha tra l'altro annunciato che "nei prossimi giorni si svolgerà Perugia la convention mondiale delle Camere di commercio italiane all'estero (Ccie).

"Un dato positivo - afferma Mencaroni in una nota dell'ente - emerge anche dal confronto tra il 2021 e il 2019, nel quale l'Umbria presenta una crescita dell'export dell'8,62%. Quindi la regione non solo ha raggiunto i livelli di esportazioni pre-Covid, ma li ha superati di 8,62 punti percentuali. Un dato che è estremamente importante sia per le piccole e medie imprese della regione, sia per le grandi aziende. Sia le Pmi che le grandi aziende hanno infatti dimostrato una grande vivacità e raccogliendo un'importante attenzione sui mercati internazionali. I successi umbri sul fronte delle esportazioni sono proseguiti anche nel primo trimestre del 2022, anche se non sappiamo, purtroppo, se di fronte all'evoluzione non positiva dell'economia mondiale a causa di molteplici fattori, il trend positivo possa essere confermato per tutto il 2022. Comunque, nel primo trimestre dell'anno l'Umbria ha avuto una crescita delle vendite all'estero del 13,5% in termine reali, ossia depurando i dati dal marcato aumento dei prezzi che si è verificato". (ANSA).