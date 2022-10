Mattarella accenderà la lampada di San Francesco a nome dell'Italia

A due anni dalla pandemia sarà l'Italia intera, non una sola regione come avviene di solito, ad accendere domani 4 ottobre la lampada che arde ad Assisi presso la tomba di San Francesco. A farlo sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che poi dal loggiato del Sacro Convento rivolgerà il tradizionale Messaggio alla Nazione.

La comunità francescana vuole così esprimere "gratitudine a quanti si sono prodigati nel far fronte alla pandemia mettendo la propria vita al servizio degli altri".

La celebrazione per la Festa di San Francesco e l'accensione della lampada votiva dei Comuni d'Italia è in programma dalle 10 nella Basilica superiore. La celebrazione eucaristica sarà officiata dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Annunciata la presenza dei ministri Luciana Lamorgese, Enrico Giovannini e Massimo Garavaglia, oltre ai vertici delle Istituzioni umbre con la presidente della Regione Donatella Tesei.

Dopo il Messaggio alla Nazione, il presidente Mattarella si recherà in visita privata sulla tomba di San Francesco.