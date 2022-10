Giuristi ricordano l'avvocato Alarico Mariani Marini

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - Giuristi di tutta Italia hanno reso omaggio alla memoria dell'avvocato Alarico Mariani Marini scomparso nel luglio scorso e considerato "un maestro" per l'Avvocatura.

La cerimonia, voluta dalla famiglia e con la partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia, si è svolta nella sala convegni della "Posta dei Donini 1579" di San Martino in Campo.

Mariani Marini è stato ricordato con sentimenti di affetto, stima e amicizia da magistrati, colleghi ed amici tutti accomunati "dal ricordo di un uomo di grande cultura, promotore e sostenitore del progetto, poi realizzato, della formazione continua obbligatoria per gli avvocati". "Ciò - è stato detto - con l'obiettivo di elevare la qualità della professione forense vocata, per precetto costituzionale, a concorrere al progresso della società mediante la tutela dei diritti sia dei singoli che della collettività".

A ricordare quanto l'avvocato sono stati il prof. Eligio Resta, professore emerito di Filosofia del diritto presso l'Università Roma 3 e già membro del Consiglio superiore della magistratura, il prof. Adelino Cattani professore di Teoria dell'argomentazione presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Padova, l'avv. Nicola Buccico anch'egli già componente del Consiglio superiore della magistratura e già presidente del Consiglio nazionale forense, e l'avvocato Stefano Tentori Montalto, presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia.

Alla commemorazione era presente anche l'avv. Davide Cerri del foro di Pisa il quale, a nome della casa editrice Plus, ha prospettato l'intenzione di un progetto editoriale per commemorare l'avvocato Mariani Marini attraverso il ricordo di quanti hanno collaborato alle sue iniziative. (ANSA).