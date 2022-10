Baci Perugina rossi per edizione Amore e passione

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - E' rosso il colore scelto da Baci Perugina per celebrare la sua nuova pralina in limited edition "Amore e passione", con lo stile sempre tutto italiano di Dolce&Gabbana che firmano il cioccolatino nell'anno del centenario.

Per l'azienda che ha sede a Perugia il rosso "diventa simbolo di tutti quei valori che Baci ha nel suo Dna e che da sempre lo hanno caratterizzato".

La nuova limited edition "Amore e Passione" viene definita "un piccolo capolavoro, un'esperienza di piacere che unisce creatività, saper fare italiano e bellezza". Il gusto è frutto della maestria degli esperti cioccolatieri della Scuola del cioccolato Perugina. È qui che nasce l'idea della nuova ricetta, con una copertura rosso rubino che avvolge il cuore al gianduia, coronato dall'inconfondibile nocciola intera e arricchito da cristalli al gusto di lampone.

Anche l'incarto in alluminio di ogni singolo cioccolatino è rosso e racchiude le frasi di Domenico Dolce e Stefano Gabbana riportate sui cartigli.

La nuova edizione limitata "Amore e passione" comprende il tubino Baci, la classica confezione bijou e le scatole regalo.

