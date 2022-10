Al via visite presidente Provincia Terni nelle scuola

(ANSA) - TERNI, 03 OTT - Sono iniziate da Orvieto le visite della presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza nelle scuole del territorio. Accompagnata dal consigliere delegato Sergio Armillei, ha incontrato i dirigenti scolastici e le rappresentanze degli studenti per uno scambio e un confronto e per fare il punto della situazione su didattica e strutture.

"Abbiamo trovato un'offerta formativa di ottima qualità e molto ampia", hanno spiegato Pernazza e Armillei attraverso un comunicato della Provincia.

"Il confronto con i dirigenti scolastici e gli studenti - hanno aggiunto - è stato positivo e stimolante anche per affrontare e risolvere le problematiche emerse. L'obiettivo è di lavorare in sinergia per migliorare sempre di più le nostre scuole superiori".

Le visite proseguiranno nei prossimi giorni a Terni, Narni e Amelia. Il programma prevede infatti fino al 10 ottobre, sopralluoghi in tutti i 21 istituti gestiti dall'Amministrazione provinciale per conoscere da vicino tutte le realtà scolastiche di competenza dell'ente e calibrare ancora meglio interventi e investimenti per rendere le scuole sempre più adeguate e aggiornate. (ANSA).