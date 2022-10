Abusa di una giovane in un locale, pm vaglia testimoni

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - Sono impegnati ad acquisire testimonianze e la documentazione medica gli inquirenti - i carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia - impegnati nell'indagine su una violenza sessuale che una giovane ha denunciato di avere subito nella notte tra sabato e domenica in un locale della provincia dal titolare mentre altre coetanee hanno sostenuto di essere state molestate dallo stesso uomo.

Episodi per i quali i magistrati hanno aperto un fascicolo per violenza sessuale.

La Procura guidata da Raffaele Cantone ha attivato il codice rosso previsto per questo tipo di reato ma gli accertamenti sono stati comunque condotti nell'immediatezza dai carabinieri subito intervenuti presso il locale.

L'attenzione degli investigatori si sta inoltre concentrando sulla reazione degli amici della giovane presenti nel locale e ai quali si è rivolta per chiedere aiuto dicendo di essere stata violentata. Elemento che avvalorerebbe la sua ricostruzione.

In base a quanto emerso finora anche le molestie sono avvenute sempre nella notte tra sabato e domenica e vengono tutte attribuite da chi le ha subite al titolare del locale. (ANSA).