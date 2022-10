Indagine su violenza sessuale e molestie in locale

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - Ci sono una violenza sessuale ma anche più episodi di molestie al centro dell'indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia dopo la denuncia di una giovane su quanto successo in un locale notturno della provincia.

Sarebbero tutti avvenuti nella notte tra sabato e domenica e verrebbero ricondotti - in base a quanto si è appreso finora - a un unico soggetto. Alcuni degli episodi sarebbero stati già formalmente segnalati mentre altri ancora no.

La giovane che ha denunciato la violenza in giornata è stata sottoposta ad alcuni accertamenti medici.

La Procura perugina indaga nel massimo riserbo. Violenza sessuale il reato per il quale è stato aperto il fascicolo.

(ANSA).