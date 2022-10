Ricoveri Covid in calo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Sono in calo i ricoveri Covid in Umbria, oggi 114, sette in meno nell'ultimo giorno, tre dei quali in terapie intensiva.

I nuovi contagi emersi - secondo i dati della Regione aggiornati a sabato primo ottobre - sono 161, meno 75 per cento su base settimanale, con il tasso di positività, su 1.325 tamponi analizzati, che scende al 12.15 per cento (27,56 ieri e 23,7 sabato della scorsa settimana).

Si registrano altri due decessi (2.124 in tutto) e i guariti giornalieri sono 251. (ANSA).