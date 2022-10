Progetto Orti Felici alla Giornata europea delle Fondazioni

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Fondazione Perugia aderisce con il progetto Orti Felici alla decima Giornata europea delle Fondazioni promossa da Acri, l'organizzazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria, che si è svolta sabato primo ottobre. L'edizione di quest'anno, dal titolo "Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione", è dedicata a luoghi dove comunità e Fondazioni hanno realizzato insieme iniziative locali di rigenerazione urbana dando una nuova vita ad aree dismesse.

Orti felici, che è uno dei 100 progetti italiani che concorrono all'iniziativa, è una serra realizzata a Umbertide nell'area della ex Draga a poca distanza del fiume Tevere. Qui gli ospiti del Centro socio-riabilitativo "Arcobaleno", affiancati da operatori-educatori della Cooperativa Asad, svolgono la loro attività durante tutto l'anno coltivando prodotti ortofrutticoli come in una azienda agricola. La realizzazione della serra è stata finanziata da Fondazione Perugia con un contributo di 200 mila euro e la sua attività è a regime da oltre un anno.

Per celebrare la Giornata europea delle Fondazioni la serra Orti Felici ha ospitato una conferenza e un pranzo a cui hanno partecipato gli ospiti del Centro socio-riabilitativo "Arcobaleno", il direttore di Fondazione Perugia Fabrizio Stazi, il sindaco di Umbertide Luca Carizia, la presidente di Asad Cooperativa Sociale Liana Cicchi e i rappresentanti della Usl Umbria 1.

Nel primo anno di attività, festeggiato lo scorso luglio, sono stati attivati in collaborazione con il Comune di Umbertide e Usl Umbria 1 diversi progetti con realtà del territorio che hanno visto la Serra Orti Felici al centro di numerose iniziative ed eventi. (ANSA).