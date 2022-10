Problemi tecnici per l'aggiornamento dei dati Covid

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - La Regione Umbria comunica che oggi, sabato 1° ottobre, non sarà possibile fornire l'aggiornamento dei dati relativi all'epidemia da Covid-19 a causa del guasto verificatosi ieri, presso il Centro Servizi della società PuntoZero, che ha compromesso l'accesso ad alcuni servizi applicativi erogati attraverso l'infrastruttura Ict. l personale di PuntoZero si è immediatamente attivato per la risoluzione del disservizio e sta lavorando per il ripristino degli applicativi nel minor tempo possibile. (ANSA).