Divieto accesso ad aree urbane per giovane di 22 anni a Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - A seguito dei controlli finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei comportamenti antisociali, che si possono verificare nell'ambito delle manifestazioni per il divertimento serale e notturno e nelle zone della movida, i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Orvieto hanno notificato un provvedimento di Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) a un giovane di 22 anni, moldavo, residente da anni ad Orvieto, che nel tempo - spiega l'Arma - "aveva ripetutamente evidenziato una certa pericolosità nei comportamenti, tanto da essere stato segnalato alla competente Autorità giudiziaria per diversi reati, sia contro la persona sia predatori".

Il provvedimento di divieto, firmato dal questore di Terni, Bruno Failla, non permetterà al suo destinatario la frequentazione di tutti i locali pubblici nel centro storico di Orvieto per il periodo di un anno; nello stesso periodo, il giovane non potrà neanche stazionare nelle immediate vicinanze di tali locali. (ANSA).