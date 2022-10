Confagricoltura, ulteriori rincari dell'energia insostenibili

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Secondo i dati diffusi da Ismea, i costi di produzione dell'agricoltura, nei soli primi tre mesi di quest'anno, sono aumentati di oltre il 18% sullo stesso periodo del 2021.

La Giunta esecutiva di Confagricoltura lo ha messo ancora in evidenza sottolineando che le imprese agricole non sono in grado di assorbire ulteriori aumenti dei costi energetici.

"Anche in Umbria, dalle numerose segnalazioni che arrivano all'associazione, c'è forte preoccupazione per imprese del territorio, sempre più in difficoltà" afferma il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi, per poi aggiungere: "Senza il blocco del prezzo del gas a livello europeo e il varo di nuove misure a supporto della liquidità c'è il rischio imminente che anche un elevato numero di imprenditori umbri del nostro settore sia costretto a sospendere o a ridurre l'attività produttiva". (ANSA).