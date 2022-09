Torna il progetto 'Frecciarosa' anche su treni in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - A ottobre torna 'Frecciarosa', il progetto di prevenzione del tumore al seno promosso dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo FS Italiane e il patrocinio del ministero della Salute che prevede per tutto il mese visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali e nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale.

La campagna di prevenzione contro il tumore al seno quest'anno sale a bordo anche di due treni regionali dell'Umbria: sabato 4 ottobre, personale sanitario specializzato e volontari saranno a disposizione dei viaggiatori sul Regionale 4724 in partenza da Roma Termini alle 8,02 diretto a Perugia (10,44) e sul corrispondente treno di ritorno per Roma (con arrivo alle 13,55), il Regionale 4725 in partenza da Perugia alle 11,05.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa quello di incentivare la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni.

Tutto questo, tra l'altro, a pochi giorni dalle nuove raccomandazioni europee sull'implementazione degli screening oncologici e a fronte dei 55mila nuovi casi l'anno con un 88% di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Dati significativi che trovano proprio nella prevenzione e nell'innovazione farmacologica i fattori determinanti.

L'iniziativa è stata presentata oggi in una conferenza stampa all'Auditorium "Villa Patrizi" nella sede centrale di Ferrovie dello Stato Italiane a Roma. (ANSA).